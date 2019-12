Pixium Vision : la CDC passe sous les 15% du capital

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 décembre, indirectement, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Pixium Vision et en détenir, pour le compte du fonds Innobio, 14,68% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Pixium Vision. 'Bpifrance n'a cédé aucune action et continue de soutenir Pixium Vision et sa stratégie, à travers sa présence active et continue à son conseil d'administration', précise la société.