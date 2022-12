Pixium Vision : fin des implantations de l’essai Primavera, la certification sera demandée en 2024

(AOF) - Pixium Vision, une société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants pour les patients ayant perdu la vue, annonce aujourd'hui la fin des implantations chez tous les patients inscrits à l'essai pivot européen PRIMAvera pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge sèche atrophique (DMLA sèche), également appelée atrophie géographique.

Au total, 38 patients ont été implantés avec le système Prima dans l'étude PRIMAvera, qui vise à confirmer la sécurité et les avantages cliniques apportés par le système Prima et constitue la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe.

L'étude est menée dans des établissements de premier plan en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie. La lecture des principaux critères d'évaluation de l'étude PRIMAvera est attendue vers la fin de 2023.

