Pixium Vision : feu vert à l'admission sur Euronext Growth

(CercleFinance.com) - Pixium Vision indique que la demande d'admission de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris, dont il avait annoncé le principe le 29 octobre dernier, a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 12 février. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. La radiation des titres Pixium Vision d'Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris est prévue le 18 février avant l'ouverture. Le code ISIN d'identification des titres Pixium Vision reste inchangé et le mnémonique devient ALPIX.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +0.36%