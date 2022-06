Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: deux nouveaux administrateurs au conseil information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vision bionique Pixium Vision a annoncé vendredi qu'il allait élargir son conseil d'administration en nommant deux nouveaux membres, en l'occurrence une cheffe d'entreprise et un spécialiste des questions financières.



Le fabricant de micro-implants sous-rétiniens va notamment accueillir à son conseil Anja Krammer, la directrice générale de Turn Biotechnologies, une société à l'origine d'une technologie ARNm exclusive visant à lutter contre les effets du vieillissement.



Autre arrivée, celle d'August Moretti, le directeur financier de l'entreprise de thérapie génique cotée en Bourse 4D Molecular Therapeutics.



Ces deux nominations vont porter à huit le nombre de membres du conseil d'administration de Pixium Vision, président inclus.





