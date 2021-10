Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : des résultats positifs sur l'implant Prima information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Pixium Vision s'inscrit en hausse de plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris après la publication de résultats positifs sur Prima, son micro-implant sous-rétinien chez des patients ayant perdu la vue. Ces données de suivi à long terme, issues de l'étude française de faisabilité, montrent que l'implant a été bien toléré et sûr pour les patients 36 mois après l'implantation. L'implant s'est aussi montré très stable, puisqu'aucune détérioration n'a été constatée au cours de sa durée de vie. L'étude française de faisabilité - qui a porté sur cinq patients chez qui l'implant a été posé dans un oeil - a par ailleurs permis, après un processus de rééducation, d'améliorer considérablement l'acuité visuelle des patients. A la suite de ces résultats positifs, Pixium a démarré une étude pivot européenne devant porter sur 38 patients, avec trois années de suivi. Les premiers résultats de l'étude devraient tomber en 2023, en vue d'une possible mise sur le marché début 2024.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +4.08%