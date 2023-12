Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: décision sur l'offre le 18 décembre information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - Pixium Vision a annoncé lundi que le Tribunal de commerce de Paris se prononcerait le 18 décembre sur la seule offre de reprise reçue par ses administrateurs judiciaires.



Concomitamment à cette décision, la justice devra également se prononcer sur la suite à donner à la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve le spécialiste de la vision bionique.



Pour rappel, une seule offre de reprise a été déposée avant la date limite de dépôt des offres, fixée au 20 novembre, et le candidat aura jusqu'au 13 décembre 2023 pour améliorer son offre.



Dans ce contexte, la société prévoit de solliciter auprès d'Euronext la radiation des actions Pixium.



Dans un communiqué, le groupe attire l'attention des investisseurs sur le fait qu'en l'état de l'offre, et compte-tenu de son niveau d'endettement, les produits de cession ne permettront pas un remboursement total ou partiel des actionnaires.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Pixium Vision chutait de plus de 22%, ce qui porte à plus de 98% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris -18.64%