Pixium Vision: décision de justice attendue fin janvier

(CercleFinance.com) - La décision de justice sur l'offre de reprise déposée sur Pixium Vision est attendue le 31 janvier, a annoncé jeudi le spécialiste de la vision bionique.



Le Tribunal de commerce de Paris était censée se prononcer le 18 décembre dernier sur la seule offre de reprise reçue à ce jour par les administrateurs judiciaires de cette 'medtech' qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire



A cette occasion, la justice devra également se prononcer quant à la suite à donner à la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve l'inventeur du micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil Prima.



La société a prévu de demander à Euronext Paris de suspendre la cotation de ses actions en date du 31 janvier.



En attendant, le titre coté à la Bourse de Paris grimpait de plus de 40% ce jeudi, ce qui portait à près de 185% ses gains sur les cinq dernières séances.





