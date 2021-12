Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : 'confiant' dans l'exécution de l'étude-pivot information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Pixium Vision s'adjuge plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris après s'être déclaré 'confiant' dans le calendrier d'exécution de son étude pivot suite à l'implantation d'un premier patient au Royaume-Uni. Le spécialiste des systèmes de vision bionique indique avoir réussi la première implantation chez un patient au Royaume-Uni dans le cadre de cette étude, consacrée à la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). L'étude - qui a démarré au quatrième trimestre 2020 en France avec la pose d'un premier implant - doit désormais se poursuivre en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. Les résultats de l'étude devaient initialement être disponibles fin 2022 mais l'obtention des autorisations officielles a été retardée par l'épidémie de Covid-19, qui a repoussé l'ouverture des centres cliniques. L'annonce des résultats de PRIMAvera est à présent prévue vers la fin 2023.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +0.71%