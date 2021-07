Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : augmentation de capital de 8 ME Cercle Finance • 13/07/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce une augmentation de capital de 8 ME par placement privé. La société indique ainsi avoir conclu des engagements définitifs avec de nouveaux investisseurs pour la souscription de 8.097.168 actions assorties de bons de souscription d'actions de la Société (ABSA), chaque ABSA étant composée de deux actions ordinaires nouvelles et d'un bon de souscription d'actions. ' Nous sommes heureux d'annoncer cette levée de fonds, qui contribue à élargir notre base d'actionnaires institutionnels et contribue à améliorer notre visibilité sur le marché américain ', indique Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision. ' Ce financement réussi permettra à Pixium de continuer le développement de Prima et de franchir les prochaines étapes structurantes, notamment au regard de l'étude pivot PRIMAvera ', ajoute-t-il.

