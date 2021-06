Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : arrivée d'un nouveau directeur financier Cercle Finance • 25/06/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Pixium Vision a annoncé vendredi l'arrivée d'un dirigeant de dimension internationale au poste de directeur financier, une nomination qui vient confirmer les ambitions américaines de la société. Le spécialiste des systèmes de vision bioniques indique qu'Offer Nonhoff, un cadre chevronné doté de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé et des technologies, rejoindra la société avec effet immédiat. Nonhoff a notamment été le directeur financier de Fresenius Medical Care en Israël et le directeur financier de Trigo, une entreprise hi-tech de vente au détail également basée en Israël. Pixium explique que le dirigeant peut se targuer d'avoir levé plus de 180 millions de dollars de capital et d'avoir piloté pour l'entreprise suédoise de dispositifs médicaux BoneSupport une entrée en Bourse réussie. Cette nomination intervient alors que la société a déclaré au début du mois qu'elle planchait sur un projet d'introduction sur le Nasdaq, en plus de sa première cotation sur Euronext Paris. Pixium, qui évoque des échanges 'fructueux' avec les investisseurs américains, s'est récemment attaché les services d'une banque d'investissement américaine 'de premier plan'. Le titre était en hausse de presque 4% vendredi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce. Il affiche une progression de plus de 16% depuis le début de l'année.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +6.02%