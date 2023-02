Pixium Vision a étendu sa visibilité financière jusqu’à la fin du 2e trimestre 2023

(AOF) - Pixium Vision, société spécialiste des systèmes de vision bionique destinés aux patients ayant perdu la vue, annonce une position de trésorerie de 7,7 millions d’euros au 31 décembre 2022, comparée à 14,5 millions d’euros au 1er janvier 2022. Depuis la fin de l’année dernière, la société a mis en œuvre des initiatives de réduction de coûts lui permettant d’étendre son horizon de trésorerie à la fin du deuxième trimestre 2023.

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours de 2022 s'est élevée à 11,3 millions d'euros contre 8,8 millions d'euros un an auparavant. La hausse de la consommation de trésorerie est principalement liée à l'essai clinique PRIMAvera en Europe pour lequel la société a atteint son objectif de recrutement et d'implantation de 38 patients, à la date initialement communiquée de décembre 2022, engageant des sites cliniques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie.

Par ailleurs, la fabrication de systèmes de rééducation à distance pour les patients participants aux essais cliniques, ainsi que l'examen des possibilités de financement ont entrainé une augmentation des dépenses, lesquelles ont été en partie compensées par la réduction des dépenses liées aux études de faisabilité en France et aux Etats-Unis.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.