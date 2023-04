Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium: le titre consolide après l'envolée de vendredi information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - L'action Pixium Vision consolide ce lundi suite à son envolée spectaculaire de plus de 300% vendredi, qui a ramené la valeur au-dessus du seuil des 10 cents et à des plus hauts de plusieurs mois.



En milieu de journée, le titre de la société bioélectronique - qui développe des systèmes de vision bionique pour les patients ayant perdu la vue - lâche pas loin de 10%.



Pixium avait flambé de presque 320% dans des volumes d'échanges considérables vendredi, les investisseurs ayant salué l'obtention d'un statut de dispositif 'novateur' (breakthrough) de la part de la FDA américaine pour son système Prima dans le traitement de la DMLA sèche.



Dans un communiqué publié lundi, l'entreprise dit se réjouir de l'intérêt accru du marché, évoquant un 'succès remarquable' illustrant sa capacité à atteindre ses objectifs.



A la suite de la flambée du cours de Bourse, ESGO - un investisseur américain spécialisé dans la santé - a d'ailleurs décidé de convertir des obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles (ORNAN) pour un montant total de 1,6 million d'euros, faisant de lui un actionnaire majeur de Pixium.



Mais la société rappelle qu'ESGO n'a pas l'intention de rester un actionnaire majeur et que le fonds l'a informé de son intention de céder ses actions 'de manière responsable' afin de ne pas avoir d'impact significatif sur le cours de l'action.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris -4.62%