Piscines Desjoyaux : résultat net presque doublé en 2019

(CercleFinance.com) - Piscines Desjoyaux publie au titre de son exercice 2019 un résultat net part du groupe de 9,78 millions d'euros, en progression de près de 96%, et un résultat opérationnel représentant 13,7% du chiffre d'affaires contre 8,7% sur le précédent exercice. Le chiffre d'affaires du constructeur de piscines enterrées s'inscrit en croissance de 11,7% à un niveau record à près de 103 millions d'euros, avec un volume d'activité en progression tant en France qu'à l'international. Le groupe constate depuis le début de l'exercice une stabilité de l'activité en France et une sensible progression à l'international. Il espère poursuivre sur cette dernière tendance et entend améliorer la rentabilité grâce à sa politique d'investissement soutenue.

Valeurs associées PISCINES DESJOYAUX Euronext Paris +5.07%