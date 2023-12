Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Piscines Desjoyaux: prudence pour le nouvel exercice information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Piscines Desjoyaux a dévoilé des résultats en baisse au titre de son exercice 2022/2023 tout en se disant prudent compte tenu du contexte inflationniste et de l'environnement géopolitique mondial.



Le premier réseau mondial de construction de piscines enterrées affiche un résultat opérationnel de 21,5 millions d'euros sur son exercice clos fin août, contre 28,2 millions d'euros sur l'exercice précédent.



Le groupe - qui compte 192 concessions en France avec une présence dans 80 pays - a ainsi vu sa marge d'exploitation se tasser à 15,5% du chiffre d'affaires contre 17,5% sur le précédent exercice.



Le résultat net part du groupe s'établit à 16,2 millions d'euros contre 21,3 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 août 2022, soit une diminution de 24%.



Le chiffre d'affaires annuel s'est quant à lui replié de 13,5% à 138,7 millions d'euros, sur la base de 9.109 bassins installés sur l'exercice contre 11.250 sur l'exercice précédent.



S'agissant de ses perspectives, le groupe se veut prudent et entend maintenir ses positions de leader sur les principaux marchés, tout en poursuivant ses investissements dans des domaines susceptibles de présenter un rapide et favorable retour sur investissement.



L'action cotée à la Bourse de Paris se repliait de 3,2% après ces annonces. Le titre accuse un repli de 10% depuis le début de l'année, mais une hausse de presque 150% sur dix ans.





