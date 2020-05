Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : un analyste abaisse ses estimations 2020 Cercle Finance • 14/05/2020 à 17:36









(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse ses estimations 2020 vers le bas de fourchette des guidances et modère ses anticipations de rebond 2021/22, mais il retient surtout 'l'effet positif sur les free cash-flows qui devrait résulter de l'ajustement des coûts'. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours rehaussé de 3,8 à quatre euros, après des trimestriels marqués par l'accélération du plan de flexibilité qui portera les économies de coûts de 160 à 280 millions d'euros en 2020.

Valeurs associées PIRELLI & C. MIL -1.54%