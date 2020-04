Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : signe un prêt de 800 ME avec des banques Cercle Finance • 01/04/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Pirelli a levé 800 millions d'euros grâce à un prêt d'un groupe de banques italiennes et internationales, la dernière levée de fonds du manufacturier de pneus pour optimiser sa structure d'endettement. Ce nouveau financement - que la société prévoit principalement d'utiliser pour rembourser la dette existante - contribuera à accroître encore la maturité de sa dette pendant environ trois ans à des 'conditions économiques légèrement meilleures', a indiqué le groupe. Pirelli a récemment prolongé l'échéance d'une ligne de crédit de 200 millions d'euros de plus d'un an jusqu'en septembre 2021, à partir de l'échéance initiale de juin 2020.

Valeurs associées PIRELLI & C. MIL +0.11%