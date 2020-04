Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : réduit ses prévisions de chiffre d'affaires Cercle Finance • 06/04/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - Pirelli a décidé de réduire ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020 en raison de l'impact économique de l'épidémie de Covid-19. La société italienne a déclaré qu'elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,3 et 4,4 milliards d'euros, avec des volumes en baisse de 18 à 20%. Pirelli avait précédemment prévu une croissance des volumes entre 0% et +1%. Sa situation financière nette à fin 2020 s'est confirmée aux alentours de -3,3 milliards d'euros, avec une génération nette de trésorerie prévue entre 230 millions et 260 millions d'euros cette année, en supposant l'annulation de la distribution de dividendes.

