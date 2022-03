Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli: propose un dividende de 0,161 E par action information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Pirelli & C. Spa, s'est réuni hier et a approuvé, en les confirmant, les résultats consolidés au 31 décembre 2021 qui avaient déjà été annoncés au marché sous forme préliminaire et non auditée le 23 février.



L'année 2021 s'est clôturée avec un bénéfice net consolidé de 321,6 millions d'euros, soit une augmentation de 42,7 millions d'euros en 2020.



Le conseil d'administration a également approuvé les résultats de la société mère Pirelli & C. Spa qui a affiché en 2021 un bénéfice net de 216,6 millions d'euros, en hausse par rapport aux 44,0 millions d'euros de 2020.



La distribution d'un dividende de 0,161 euro par action pour un total de 161 millions d'euros sera proposée à l'assemblée des actionnaires.





