Pirelli: les résultats semestriels salués par deux analystes information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 14:21

(CercleFinance.com) - Le titre Pirelli gagne plus de 4% à Milan aujourd'hui, et près de 17% sur le mois, après avoir publié des résultats trimestriels enthousiasmants.



Dans ce contexte, Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 5,3 à 5,5 euros, relevant ses estimations en ligne avec la guidance du manufacturier de pneumatique italien au lendemain d'une publication trimestrielle jugée très bonne.



'Nous ressortons confortés dans notre vue que le management réussit à maintenir une gestion stricte comme déjà observé l'an dernier, malgré le contexte actuel perturbé', affirme l'analyste, estimant donc que les résultats et le FCF devraient nettement progresser.



'Or, sur la base de nos estimations et après le début d'année difficile sur le plan boursier, le titre se traite désormais sur un niveau que nous jugeons très attractif, a fortiori compte tenu du profil différenciant de Pirelli et du momentum de résultats très solide', poursuit-il.



De son côté, Invest Securities réitère également son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours remonté de 5,9 à 6,5 euros, offrant un potentiel de réévaluation de +53%, jugeant que le titre 'n'a pas retrouvé en tant qu'acteur premium, une valorisation cohérente avec son statut'.



Selon le bureau d'études, la publication supérieure aux attentes de Pirelli au premier semestre confirme la solide croissance et le 'pricing power', avec un effet mix-prix qui garantit la résilience de la marge d'EBITA.



'Les guidances 2022 sont à nouveau relevées sur le CA et ne sont pas dégradées, cette fois, sur la marge d'EBITA (-1 point au premier trimestre)', note l'analyste qui relève ses BNA, 'découlant de cette trajectoire 'topline' rehaussée'.