Pirelli : le bénéfice net trimestriel en hausse de 6,6% Cercle Finance • 12/11/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, le bénéfice net de Pirelli s'établit à 83,9 millions d'euros, soit une hausse de 6,6% par rapport au 3e trimestre 2019. Le chiffre d'affaires atteint 1,27 milliard d'euros, soit un recul organique de 1,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul organique du chiffre d'affaires atteint 19,3% et Pirelli enregistre une perte nette de 17,8 millions (contre 385,7 millions d'euros de bénéfice un an plus tôt). Concernant l'ensemble de l'exercice 2020, Pirelli anticipe un recul des volumes de ventes de 17 à 18%. Les perspectives restent notamment prudentes pour l'Europe, en raison de la résurgence de la pandémie

Valeurs associées PIRELLI & C. MIL -5.96%