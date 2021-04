Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : en repli, un analyste abaisse son conseil Cercle Finance • 01/04/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% à la Bourse de Milan. Stifel abaisse aujourd'hui sa recommandation sur Pirelli à 'conserver', jugeant que 'la récompense du risque semble désormais moins convaincante', au vu de son objectif de cours relevé à 5,40 euros dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 9% en moyenne jusqu'en 2023. 'Si 2021 devrait profiter d'une solide reprise, aidée par une base de comparaison 2020 très faible en termes de volumes, la tarification et les réductions des coûts, cette performance semble déjà intégrée par le marché', pense le broker. S'il considère comme 'bien conçu' le plan industriel jusqu'en 2025 du pneumaticien italien, Stifel considère que 'comme le montre l'histoire récente du groupe, les risques d'exécution restent élevés' et que 'la route au-delà de 2021 pourrait s'avérer cahoteuse'. Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur Pirelli avec un objectif de cours revu en hausse de 5,5 à 5,8 euros, dans le sillage d'un relèvement d'estimations (+5% sur 2022) au lendemain d'une réunion investisseurs du pneumaticien italien. 'Après une année 2020 difficile mais finalement relativement bien gérée, nous voyons cet évènement comme un point de départ d'une nouvelle histoire, davantage qualitative, en ligne avec la stratégie déjà présentée l'an dernier avant crise', juge l'analyste. En effet, Oddo estime que si la croissance du CA restera modérée d'ici 2025, les résultats et surtout la génération de FCF devraient nettement progresser. Or, le titre se traite encore selon lui sur des ratios PE et FCF Yield attractifs. ' Notre objectif de cours est relevé à 6E contre 5,8E précédemment. Notre opinion achat est réitérée ' indique de son côté Invest Securities dans sa dernière étude sur la valeur.

