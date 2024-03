Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pirelli: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - Pirelli recule de 3% à Milan, au lendemain de la publication pour 2023 d'un profit net en hausse de 13,8% à 495,9 millions d'euros, avec une marge d'EBIT ajusté de 15,1% pour des revenus de 6,65 milliards, conformément à ses objectifs annuels.



S'il juge cette publication solide et relève légèrement ses estimations (+2% sur les BPA 2024), Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur le titre du pneumaticien italien, auquel il préfère toujours son pair Michelin.



Le bureau d'études justifie sa position 'compte tenu à la fois d'un niveau de valorisation désormais moins attractif après la bonne performance du titre et des incertitudes pesant encore sur la gouvernance et l'actionnariat'.



'Nous considérons que les perspectives pour 2024 et 2025 sont prudentes et qu'elles laissent présager des surprises positives', estime pour sa part UBS, qui juge aussi le désendettement sur la bonne voie et reste à 'achat' sur le titre.





