A l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le pneumaticien italien a officialisé le lancement de sa technologie de pneumatique intelligent Cyber Tire. Cette initiative s'inscrit au coeur du plan d'investissement pluriannuel d'environ 1,2 milliard de dollars annoncé par le manufacturier en septembre dernier pour renforcer sa présence industrielle outre-Atlantique.

Dans le cadre de cette enveloppe, Pirelli va engager à partir de 2027 l'extension et la modernisation de son usine située à Rome, en Géorgie, afin d'y produire localement ces pneumatiques connectés. D'ici 2033, les travaux, qui incluent la mise à niveau de la technologie robotisée MIRS et l'ajout d'une nouvelle ligne automatisée dédiée aux pneus premium, porteront la capacité annuelle du site à environ 6 millions d'unités pour véhicules de tourisme, tout en générant près de 1 000 nouveaux emplois. Cette stratégie "local-for-local" vise à consolider les positions du groupe sur le premier marché mondial des pneumatiques à forte valeur ajoutée.

Le Cyber Tyre est doté d'un capteur interne qui communique via bluetooth et d'algorithmes propriétaires. Il transmet en temps réel des données (identification, pression, température, accélération) aux systèmes électroniques du véhicule tels que l'ABS, l'ESP et le contrôle de traction, une intégration développée en collaboration avec Bosch. Déjà adoptée en première monte sur la Pagani Utopia Roadster, cette technologie ouvre également des perspectives dans la surveillance des infrastructures routières et le développement de la conduite autonome.