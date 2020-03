Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : de solides résultats 2019 Cercle Finance • 03/03/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - Le groupe Pirelli a annoncé hier soir des résultats 2019 supérieurs à ses prévisions, marqués notamment par un chiffre d'affaires de 5,33 milliards d'euros (+2,5% par rapport à 2018). Le groupe italien visait pour sa part des revenus à 5,30 milliards d'euros. L'EBIT ajusté, pour sa part, se trouve dans la fourchette-cible : à 917,3 millions, il représente une marge de 17,2%, pour une prévision de 17 à 17,5%. Enfin, le bénéfice net s'affiche à 457,7 millions d'euros, en hausse de +3,5%.

Valeurs associées PIRELLI & C. MIL +0.87%