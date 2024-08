Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pirelli: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Pirelli gagne plus de 1% à Milan, au lendemain de la publication d'un profit net en repli de 5% à 231,3 millions d'euros sur son premier semestre 2024, mais avec une marge d'EBIT ajusté améliorée de 0,5 point de 15,6% pour des revenus stables à 3,45 milliards.



En organique, les ventes ont augmenté de 4,6%, le pneumaticien italien pointant un renforcement de la part 'à haute valeur', à 77% du total contre 74% un an auparavant, et des effets prix-mix de +2,8% grâce principalement à un meilleur mix produits.



Pirelli confirme donc ses objectifs annoncés en mars dernier pour l'ensemble de l'année 2024, 'avec une marge d'EBIT ajusté attendue à la borne haute de sa fourchette-cible à 15,5%, grâce à une plus forte contribution du prix-mix'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.