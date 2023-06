Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli: dans le rouge avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Pirelli perd près de 2% à Milan à la suite d'une dégradation d'opinion de 'surperformance' à 'neutre' chez Oddo BHF, avec un objectif de cours réduit de 5,5 à 4,5 euros, sur des rumeurs de presse évoquant un probable départ de Giorgio Bruno, qui devait devenir CEO.



'Nous estimons qu'il sera difficile pour le titre de retrouver les faveurs des investisseurs à court terme tant que ces derniers n'auront pas une meilleure visibilité sur la gouvernance et l'actionnariat du pneumaticien', affirme l'analyste.





