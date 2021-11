Pirelli : bien orienté après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Pirelli prend plus de 3% à Milan, au lendemain de la publication des résultats à neuf mois du pneumaticien, marqués notamment par un relèvement de son objectif 2021 de revenus à entre 5,1 et 5,15 milliards d'euros (au lieu de 5 à 5,1 milliards précédemment).

De même, le groupe italien anticipe désormais un cash-flow net avant dividendes entre 390 et 410 millions (et non plus entre 360 et 390 millions) et confirme sa prévision d'une marge opérationnelle ajustée aux environs de 15 ou 15,5%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, Pirelli affiche un profit net de 236,2 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée améliorée de près de six points à 15% pour des revenus en croissance de 28,6% à 3,98 milliards d'euros (+31% en organique).