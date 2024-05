Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pirelli: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - Pirelli gagne 3% à Milan, au lendemain de la publication d'un bénéfice net en baisse de 13% à 100 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, mais avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,9 point à 15,5%, dépassant ainsi les attentes.



'Ce début d'année semble à nouveau confirmer le bon positionnement du pneumaticien et sa capacité à tirer profit du momentum toujours favorable sur le segment premium', estime Oddo BHF, qui reste 'neutre' mais remonte sa cible de 5,5 à six euros.



A près de 1,7 milliard d'euros, le chiffre d'affaires est resté quasi-stable en données brutes, mais a augmenté de 4,6% en organique, grâce à une performance commerciale solide, le groupe italien revendiquant en outre des gains d'efficacité.



Pirelli confirme ainsi ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 15 à 15,5%, ainsi que des revenus d'environ 6,6 à 6,8 milliards d'euros et un ROIC après impôts aux alentours de 21%.





