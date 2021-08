Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pirelli : a révisé à la hausse des objectifs pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de +72,6% à 1.320,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 (variation organique +73,9%). L'Ebit ajusté s'inscrit à 208,6 millions d'euros (-74,4 millions au deuxième trimestre 2020), avec une marge d'Ebit ajusté de 15,8% (-9,7% au deuxième trimestre 2020). Le résultat net est de +89,4 millions d'euros (-140,2 millions au 2e trimestre 2020). Le chiffre d'affaires est de 2 564,8 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une augmentation de 41,2% par rapport au premier semestre 2020 (variation organique +45,3%). Le bénéfice net ressort à 131,6 millions d'euros (-101,7 millions d'euros au premier semestre 2020). Le groupe a révisé à la hausse des objectifs pour 2021. Il vise une chiffre d'affaires entre ~5,0 et ~5,1 milliards d'euros, (objectif précédent entre ~4,7 et ~4,8 milliards d'euros) et une marge d'Ebit ajustée entre ~15% et ~15,5% (objectif précédent entre >14% et ~15%).

Valeurs associées PIRELLI & C. MIL +4.37%