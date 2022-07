Piratage de données utilisateurs en 2016 : Uber trouve un accord avec la justice américaine

(AOF) - L'entreprise Uber Technologies et le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie (USAO) ont conclu un accord de non-poursuite pour la dissimulation d'un vol de données utilisateurs, survenu en octobre 2016.A l'époque, Uber avait subi un vol de données qui concernaient 50 millions de ses clients ainsi que 7 millions de chauffeurs dans le monde.

Mais le dirigeant de l'époque - Travis Kalanick - avait fait le choix de payer la rançon exigée par les pirates et n'avait pas déclaré ce préjudice, que ce soit aux principaux intéressés ou bien aux autorités compétentes en la matière, en l'occurrence à la Federal Trade Commission (FTC).

L'accord, signé le 20 juillet, note également qu'Uber a réglé un litige civil avec les procureurs généraux des 50 États et du district de Columbia lié à la violation de données de 2016, en payant 148 millions de dollars et en acceptant de mettre en œuvre un programme d'éthique d'entreprise, des garanties spécifiques de sécurité des données et des plans de réponse aux incidents et de notification des violations de données, ainsi que des évaluations bisannuelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS