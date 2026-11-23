Réagissant à la publication du rapport de Scorpion Capital vendredi dernier, Abivax déclare constater "clairement que ce rapport contient de nombreuses affirmations, hypothèses et conclusions factuellement inexactes et trompeuses, dont certaines reposent sur des études commandées et financées par Scorpion Capital lui-même".

Pour rappel, Scorpion Capital remet en cause à la fois l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des essais cliniques de l'obefazimod, le principal candidat-médicament du laboratoire français, évoquant notamment un risque de cancer associé à l'obefazimod, avec 17 cas recensés, dont 16 chez des patients ayant reçu le médicament.

Parmi ses autres affirmations, Scorpion Capital remet également en question la capacité de l'obefazimod à augmenter l'expression du microARN miR-124, un mécanisme présenté par la société de biotechnologie pour expliquer son action anti-inflammatoire.

Le rapport critique aussi la qualité du suivi des essais, particulièrement en Chine, ainsi qu'une efficacité clinique jugée décevante. Scorpion Capital évoque certains résultats spectaculaires sur les biomarqueurs qui ne se traduiraient pas par des bénéfices cliniques aussi importants.

"Nous réaffirmons notre pleine confiance dans l'intégrité de notre programme de développement clinique, notamment dans les résultats de nos essais de phase 3 ABTECT et dans la solidité des données cliniques générées à ce jour", réagit Abivax, qui prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine d'ici la fin de l'année.

Abivax rappelle aussi que Scorpion Capital a explicitement fait état de sa position vendeuse sur le titre Abivax et de son intention de commencer à en déboucler une part substantielle dès la publication de son rapport, une déclaration qui "met en évidence son intérêt financier direct à une baisse du cours de l'action de la société".