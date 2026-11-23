** L'action du distributeur à bas prix Dollar General DG.N progresse de près de 2 % à 133,07 dollars avant l'ouverture du marché
** Piper Sandler relève sa recommandation sur le titre de « neutre » à « surpondérer »; l'objectif de cours passe de 123 à 170 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 30 % par rapport au dernier cours de clôture
** La société de courtage entrevoit une voie claire vers une croissance plus forte des ventes à périmètre constant pour l’entreprise, portée par la livraison, la rénovation des magasins, les ouvertures de nouveaux points de vente et des offres axées sur le rapport qualité-prix, son programme d’abonnement payant prévu offrant un potentiel de hausse supplémentaire
** "Le profil de croissance régulière de DG devrait s’avérer très attractif dans un contexte boursier de plus en plus volatil" – Piper Sandler
** 33 analystes recommandent en moyenne d’"acheter" le titre; l’objectif de cours médian s’établit à 140,5 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 1,7 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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