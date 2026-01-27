Pinterest supprime près de 15 % des emplois pour réorienter ses ressources vers l'IA

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Pinterest PINS.N a déclaré mardi qu'il réduirait sa main-d'œuvre de moins de 15% et réduirait l'espace de bureau, alors que la société de médias sociaux réaffecte des ressources à des initiatives d'intelligence artificielle.

L'annonce intervient alors que la société est en concurrence avec TikTok, ainsi que Facebook et Instagram, propriétés de Meta META.O , pour les budgets de publicité numérique, car ces plateformes continuent d'attirer les spécialistes du marketing grâce à leur vaste base d'utilisateurs.

Pinterest a déclaré s'attendre à des frais de restructuration avant impôts d'environ 35 à 45 millions de dollars.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,5 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté de près de 11 % l'année dernière.