Pinterest supprime près de 15 % des emplois pour réorienter ses ressources vers l'IA
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Pinterest PINS.N a déclaré mardi qu'il réduirait sa main-d'œuvre de moins de 15% et réduirait l'espace de bureau, alors que la société de médias sociaux réaffecte des ressources à des initiatives d'intelligence artificielle.

L'annonce intervient alors que la société est en concurrence avec TikTok, ainsi que Facebook et Instagram, propriétés de Meta META.O , pour les budgets de publicité numérique, car ces plateformes continuent d'attirer les spécialistes du marketing grâce à leur vaste base d'utilisateurs.

Pinterest a déclaré s'attendre à des frais de restructuration avant impôts d'environ 35 à 45 millions de dollars.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,5 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté de près de 11 % l'année dernière.

