Pinterest revoit à la hausse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à l'accord conclu avec tvScientific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinterest < PINS.N > a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre après avoir finalisé l'acquisition de la plateforme publicitaire de télévision connectée (CTV) tvScientific.

La prévision révisée intervient moins d'une semaine après la précédente, reflétant une contribution partielle au trimestre de l'activité nouvellement acquise.

La société s'attend désormais à des recettes de 958 à 978 millions de dollars pour le trimestre en cours, contre une prévision antérieure de 951 à 971 millions de dollars .

Ces dernières prévisions interviennent après une semaine difficile pour l'action de Pinterest, qui a fortement chuté après que l'entreprise a prévu des bénéfices en baisse, sous la pression des tarifs douaniers, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la baisse de la demande de publicité à l'approche du trimestre.

L'acquisition de tvScientific, annoncée en décembre 2025, est la première opération majeure de Pinterest depuis 2022. Elle intègre la plateforme d'achat de CTV de tvScientific, basée sur les résultats, dans la suite plus large de publicité à la performance de Pinterest.

Pinterest a déclaré que l'accord lui permet d'intégrer la CTV à ses outils d'optimisation Performance+ AI, élargissant sa capacité à automatiser l'achat de médias, à utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser les campagnes et à fournir une attribution déterministe à travers les écrans.