Pinterest livre des prévisions prudentes

Todd Morgenfeld doit quitter la société le 1er juillet pour "poursuivre de nouvelles opportunités de carrière", a déclaré la société. Andrea Mallard, directrice du marketing et de la communication, et Bill Watkins, directeur des revenus, commenceront à rendre compte directement au directeur général Bill Ready, a déclaré Pinterest.

Pour le trimestre en cours, Pinterest prévoit une croissance des revenus d'un faible pourcentage à un chiffre par rapport à l'année précédente, y compris une prévision de vents contraires de change "légèrement plus faibles" que la période de trois mois précédente. Les prévisions sont de l'ordre de 593,8 millions de dollars.

Les revenus provenant des États-Unis et du Canada ont augmenté de 5 % pour atteindre 722 millions de dollars, tandis que l'Europe a diminué de 7 % pour atteindre 123 millions de dollars en raison de vents contraires liés aux taux de change.

(AOF) - La plateforme de partage d'images, dont le titre recule de près de 4% dans les transactions en avant-Bourse, a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel plus faible qu'attendu, sous l'effet des vents contraires dus au ralentissement de la demande des annonceurs. Le réseau social californien a annoncé des revenus de 877,2 millions de dollars pour le trimestre de décembre, en hausse par rapport aux 846,7 millions de dollars de l'année précédente, mais inférieurs au consensus de Capital IQ qui prévoyait 886,9 millions de dollars.

