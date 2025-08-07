Pinterest dépasse les estimations de chiffre d'affaires grâce à des outils d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

Pinterest PINS.N a battu jeudi les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, l'augmentation des dépenses de marketing sur la plateforme ayant été alimentée par ses outils publicitaires alimentés par l'intelligence artificielle.

Cependant, les actions de la société ont chuté d'environ 8,2 % dans les échanges après les heures. L'action a augmenté d'environ 35 % depuis le début de l'année.

La croissance rapide de la plateforme de médias sociaux parmi les utilisateurs de la génération Z - qui représentent maintenant plus de la moitié de sa base d'utilisateurs - combinée aux outils alimentés par l'intelligence artificielle pour les campagnes personnalisées et automatisées, a rendu la plateforme attrayante pour les annonceurs.

Les résultats de Pinterest font suite à ceux de Meta

META.O et de Reddit RDDT.N , qui ont enregistré de solides performances au deuxième trimestre la semaine dernière. En revanche, Snap SNAP.N a annoncé sa plus faible croissance trimestrielle de revenus depuis plus d'un an.

L'accent mis par l'entreprise sur les publicités à réponse directe, conçues pour susciter des actions spécifiques telles que des achats, des téléchargements d'applications ou des visites de sites web, a continué à stimuler la demande publicitaire.

"Nous avons trouvé notre meilleure adéquation produit-marché en devenant une destination d'achat personnalisée pour les utilisateurs et une plateforme de performance alimentée par l'IA pour les annonceurs", a déclaré le PDG Bill Ready dans un communiqué.

Pinterest a conclu des accords publicitaires avec Google GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et la plateforme publicitaire Magnite MGNI.O .

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 17 % pour atteindre 998,2 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 974,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme a augmenté de 11 % pour atteindre 578 millions, dépassant les estimations de 553 millions.

Pinterest s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre soit compris entre 1,03 et 1,05 milliard de dollars, contre des estimations de 1,03 milliard de dollars.