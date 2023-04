Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pinterest : alerte à la baisse, 'gap' sous 26,65$ information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Pinterest met brutalement un terme à 11 mois de hausse funiculaire (depuis un plancher de 17$ datant de fin mai 2022) avec une sérieuse alerte à la baisse sous le support oblique des 24,8$ puis le palier pivot des 24,2$, via l'ouverture d'un gros 'gap' sous 26,65$.

Le titre se retrouve immédiatement au plus bas depuis le 3 janvier (à 23,8$) et pourrait poursuivre à la baisse en direction de 21,3$, ex-plancher des 14/10 et 19/11/2022.





Valeurs associées PINTEREST RG-A NYSE -16.57%