PineBridge vient de nommer un responsable des intermédiaires pour l’Asie et l’Europe

PineBridge Investments vient de nommer Nicolas Kopitsis responsable de la distribution auprès des intermédiaires pour les zones APAC (Asie Pacifique) et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à compter du 1 er janvier. Basé à Singapour, Nicolas Kopitsis supervisera la stratégie commerciale pour les intermédiaires de la société de gestion d’origine américaine pour les régions APAC et EMEA, ainsi que la distribution des produits d’investissement et des capacités de la société auprès des banques privées, des family offices , des banques de détail, des assureurs et des plateformes de distribution, en mettant l’accent sur le Royaume-Uni, la Suisse et les principaux marchés asiatiques.

Nicolas Kopitsis a rejoint PineBridge en 2021 en tant que responsable de la gestion de patrimoine pour l’Asie. Avant cela, il était responsable de la distribution intermédiaire, Asie hors Japon, pour BNY Mellon à Singapour.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons enregistré une hausse de 50% de nos actifs sous gestion, qui ont atteint plus de 150 milliards de dollars l’an dernier - une étape importante qui témoigne de l’accroissement de notre taille et de notre profondeur. Alors que nous visons la prochaine phase de croissance, nous reconnaissons le rôle important des intermédiaires, en particulier des banques privées, dans la poursuite de notre expansion », a commenté Sergio Ramirez, directeur des revenus et responsable du groupe clients monde.