Pimco voit revenir Richard Clarida dans ses rangs en tant que conseiller économique Monde

Avant son retour dans les rangs de Pimco, Richard Clarida a officié en tant que vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Il est actuellement titulaire de la chaire d'économie et d'affaires internationales C. Lowell Harriss à l'université de Columbia.

Il conseillera le comité d'investissement de Pimco sur les tendances et les événements macroéconomiques.

Lors de son précédent mandat chez Pimco (2006-2018), il a occupé un poste similaire en tant que conseiller stratégique Monde et a joué un rôle clé dans la formulation de l'analyse macroéconomique mondiale.

(AOF) - PIMCO, l'un des principaux gestionnaires d'investissements obligataires au monde, annonce que Richard Clarida, ancien vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), rejoindra Pimco en tant que conseiller économique Monde, un rôle similaire à celui qu'il a occupé lors de son précédent mandat de 12 ans chez Pimco. Il entrera en fonction en octobre et sera basé au bureau de New York. Richard Clarida succède à ce poste à Joachim Fels, qui prend sa retraite au terme de près de quatre décennies de carrière.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.