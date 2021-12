Pimco reste positif sur les actions en 2022

(AOF) - Pimco a dévoilé des perspectives pour 2022. Le gérant prévoit une croissance économique mondiale positive et une inflation élevée qui ralentira au cours de l'année, même s'il voit des risques de hausse de ses prévisions d'inflation. Comme il pense que l'économie mondiale est en milieu de cycle, il reste globalement surpondéré par rapport au risque.

Pimco reste dans l'ensemble positif sur les actions en particulier et favorise les entreprises qui génèrent des "disruptions" à long terme par le biais de nouvelles solutions technologiques et durables.

Son opinion sur les taux d'intérêt, le crédit et les devises est plus nuancée. Pimco s'attend à ce que les rendements des obligations d'État aient tendance à augmenter à mesure que les banques centrales relèvent leurs taux, mais dans le contexte d'un portefeuille multi-actifs, il pense que la duration peut être un facteur de diversification. Le gérant pense que les devises des marchés émergents offrent plus de valeur que celles des marchés développés.

Pimco a une légère surpondération des marchés du crédit. Il pense que le crédit titrisé offre toujours une valeur attrayante, en particulier les crédits hypothécaires américains non garantis.