Pimco prévoit une transition de la BCE vers des augmentations de 25 points de base en 2023

Pimco prévoit que les projections de la BCE pour les chiffres de l'inflation de base et globale en 2024 aient peu changé par rapport à septembre et restent donc légèrement supérieures à l'objectif, tandis que les premières projections d'inflation pour 2025 seront probablement très proches de l'objectif de stabilité des prix de 2 % de la Banque centrale.

Jeudi, la BCE publiera également les principes clés de la réduction de son bilan, avec comme conséquence la plus probable une réduction passive de son programme standard d'achat d'actifs (APP), à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine.

" Les prix actuels du marché suggèrent une destination quelque peu restrictive pour la BCE, avec un taux directeur maximal de 2,9 % vers le milieu de l'année prochaine ", observe le gérant. Le taux final fixé par le marché lui semble raisonnable compte tenu des informations actuelles et de la grande incertitude entourant la dynamique de l'inflation.

(AOF) - Les pressions inflationnistes restent élevées et Pimco pense que la Banque centrale européenne (BCE) relèvera ses taux directeurs de 50 points de base lors de sa réunion de décembre et indiquera qu'elle prévoit de relever encore les taux d'intérêt.

