(AOF) - "L'économie mondiale se trouve dans une phase d'expansion de milieu de cycle, après les pics des politiques de soutien et de la croissance, et après ce qui est probablement un pic transitoire d'inflation", indiquent Erin Browne et Geraldine Sundstrom, managing director et gestionnaires de portefeuilles chez Pimco. Ils prévoient que la croissance mondiale ralentira mais gardera un rythme encore supérieur à la moyenne en 2022.

"Les actifs orientés croissance, comme les actions et le crédit, ont tendance à bien se comporter dans un environnement de milieu de cycle, mais avec des différences importantes", rappellent-ils. A cet égard, la sélection des secteurs et des titres reste cruciale. Au sein des portefeuilles multi-actifs, Pimco préfère généralement les actions aux autres actifs à risque sur la base des valorisations relatives.

Au-delà du cycle économique, le gérant américain évalue également l'impact potentiel des tendances à plus long terme. La lutte contre le réchauffement climatique et les évolutions technologiques présentent selon lui des opportunités d'investissement ainsi que des risques.