Pimco ne prévoit pas de changements de politique monétaire significatifs de la BCE

(AOF) - La BCE se réunit ce jeudi et Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco ne prévoit pas de changements de politique monétaire significatifs. Même s'il y aura des changements dans les indications sur l'évolution future de la politique monétaire (forward guidance) et la communication globale pour intégrer les résultats de la revue stratégique, le gérant pense que la BCE utilisera probablement la réunion de jeudi pour préparer les marchés à une évaluation plus complète de l'orientation de politique monétaire en septembre.

Pour Konstantin Veit, les nouvelles projections macroéconomiques des services de la BCE et la date de fin du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), actuellement fixée à mars 2022, offrent l'occasion de procéder à une évaluation plus globale de la fonction de réaction de la politique monétaire post-pandémie en septembre, en intégrant les résultats des délibérations de la revue stratégique qui vient de s'achever.

Pimco pense que la BCE réduira progressivement le rythme des achats nets mensuels d'actifs, qui passeront de 100 milliards d'euros par mois actuellement à 60 milliards d'euros par mois au deuxième trimestre 2022.

Le résultat de la revue stratégique conforte l'idée d'une politique monétaire accommodante pour une longue période, ce qui est en soi favorable aux actifs à risque, précise le gérant.

Toutefois tempère-t-il, les valorisations actuelles laissent peu de place à une compression importante des spreads, les risques pesant sur les perspectives macroéconomiques restent élevés et un régime de domination budgétaire stricte n'est pas envisageable.