PIMCO lance « PIMCO GIS ESG Income Fund »

(AOF) - PIMCO a lancé le fonds « PIMCO GIS ESG Income Fund » qui cible des investissements intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) solides, et offrant un niveau élevé et constant de revenus pour les investisseurs.

Le fonds sera géré par une équipe de gestionnaires de portefeuille expérimentés avec plus de 20 ans d'expérience en moyenne en matière d'investissement : Joshua Anderson, Managing Director, Jing Yang, Executive Vice President, Jelle Brons, Executive Vice President, Dan Ivascyn, PIMCO Group Chief Investment Officer et Managing Director, et Alfred Murata, Managing Director.

Le PIMCO GIS ESG Income Fund vient élargir la gamme GIS Income Suite et les solutions ESG de PIMCO.

La GIS Income Suite de PIMCO comprend le GIS Income Fund et le GIS Low Duration Income Fund. Les solutions ESG de PIMCO comprennent, entre autres, le GIS Global Bond ESG Fund, le GIS Emerging Markets Bond ESG Fund, et le GIS Climate Bond Fund.

Tout comme les autres produits Income Suite, le PIMCO GIS ESG Income Fund adopte une approche globale, multisectorielle et flexible, mais il est exclusivement dédié à des investissements de type ESG pour les investisseurs qui souhaitent obtenir des revenus de sources plus durables.

"Alors que l'environnement macroéconomique sera caractérisé par des rendements plus faibles pour longtemps, PIMCO est bien positionné en tant que gestionnaire d'actifs pour trouver des opportunités convaincantes dans un paysage d'investissement en évolution rapide avec une demande croissante de stratégies axées sur l'investissement durable", a déclaré Dan Ivascyn. "Le PIMCO GIS ESG Income Fund apporte l'expertise de PIMCO en matière d'investissement de type Income aux clients qui souhaitent une stratégie dédiée à l'ESG."