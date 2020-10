PIMCO lance le PIMCO GIS Climate Bond Fund

(AOF) - PIMCO lance un fonds dédié aux investissements liés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle planétaire. PIMCO GIS Climate Bond Fund investit dans des obligations vertes, tant labellisées que non labellisées, ainsi que dans des titres d'émetteurs appliquant des approches innovantes en matière de durabilité environnementale. Le fonds offre ainsi aux investisseurs un large éventail d'opportunités qui dépasse les traditionnelles expositions aux obligations vertes. I

Il vise à obtenir le meilleur rendement ajusté du risque et propose aux investisseurs un portefeuille obligataire multi-sectoriel diversifié à l'échelle mondiale, soutenant des solutions au changement climatique, tout en cherchant à minimiser son exposition aux risques liés au climat.

" L'intérêt des clients pour les stratégies d'investissement durable ne cesse de croître, et nous lançons ce fonds pour proposer aux investisseurs une méthode accessible d'allocation du capital aux initiatives visant à lutter contre le changement climatique ", affirme Scott Mather, Managing Director et Chief Investment Officer of U.S. Core Strategies de PIMCO.