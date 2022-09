Pimco : la forte inflation pourrait faire dévier la trajectoire des taux de la Fed vers le haut

(AOF) - Le rapport d'août sur l'IPC suggère que l'inflation américaine mettra plus de temps à baisser que prévu, commentent Tiffany Wilding, économiste nord-américaine, et Allison Boxer, économiste, chez Pimco. Ces dernières rappellent que les responsables de la Fed sont déjà dans la période de silence qui précède leur réunion des 20 et 21 septembre, et Pimco - ainsi que les marchés - pense toujours qu'une hausse de 75 points de base est probable.

Selon les deux économistes, plutôt que de conduire à une action plus spectaculaire lors de la prochaine réunion (telle qu'une hausse plus importante), les dernières données de l'IPC plaident fortement en faveur d'un déplacement vers le haut des "points", c'est-à-dire des prévisions à court et à long terme des responsables de la Fed pour le taux des fonds fédéraux.

De nouvelles projections seront publiées lors de la réunion de septembre. Pimco s'attend à ce que le taux médian terminal prévu soit plus élevé, à savoir 4,5 %, ce qui laisse penser que la Fed a encore des efforts à faire avant de stabiliser le taux des fonds fédéraux, car le rythme plus graduel de la désinflation exige une politique plus hawkish pour tenter de maintenir les attentes d'inflation à la hausse.

"Le resserrement des conditions financières aux États-Unis et la trajectoire plus élevée des taux des fonds fédéraux suggèrent également que la voie vers un atterrissage en douceur continue de se rétrécir et qu'une récession aux États-Unis est plus probable qu'improbable au cours des 12 prochains mois", concluent Tiffany Wilding et Allison Boxer.