Pimco : " La Fed relèvera ses taux d'intérêt de 25 points de base en février "

(AOF) - Pour Tiffany Wilding, économiste nord-américaine, et Allison Boxer, économiste chez Pimco, " le plongeon récessionniste de l'indice ISM a rapidement pris le pas sur les chiffres favorables de l'emploi de décembre ", en cohérence avec leur point de vue que l'économie entrera en légère récession cette année. Néanmoins, Pimco pense toujours que la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de début février, alors que les pressions inflationnistes, bien que modérées, semblent toujours incompatibles avec un taux d'inflation cible de 2 %.

Le recrutement reste soutenu, l'inflation des salaires a été révisée à la baisse, et la participation a progressé. Que de bonnes nouvelles pour les responsables de la Fed qui visent un atterrissage en douceur. Les créations d'emploi non agricoles ont dépassé les attentes de Pimco, bien que les détails restent quelque peu plus mitigés que ce qu'implique le chiffre général.

L'enquête concernant les ménages était même meilleure avec un rattrapage de l'emploi et de la participation, après plusieurs mois de sous performance. L'inflation salariale progresse toujours à un rythme incompatible avec la cible de la Fed, mais la combinaison d'une hausse des salaires plus lente, de création de postes modérée et un recrutement encore très élevé, supportent tous l'idée que l'atterrissage en douceur souhaité par la Fed aura bien lieu.

L'enthousiasme initial pour l'atterrissage en douceur s'est cependant rapidement étiolé, quand, seulement quelques heures plus tard, l'indice des services ISM de décembre a plongé en territoire récessionniste, refermant le gap qui avait émergé entre l'ISM et les autres PMIs lors d'une baisse mensuelle la plus importante jamais enregistrée hors récession. " Notre interprétation est que le rapport sur l'emploi et l'ISM suggèrent qu'une fois que les carnets de commandes auront atteint un point bas, nous assisterons à un ralentissement non linéaire", souligne Pimco.

A quoi s'attendre de la part de la Fed ? Pimco pense que le résultat net des 2 rapports devrait maintenir les perspectives de la Fed inchangées : " nous attendons 1-2 hausses de taux supplémentaires avant que la Fed ne fasse une pause aux environs de 5% ".