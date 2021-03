PIMCO : la BCE mettra l'accent sur l'engagement à maintenir des conditions de financement favorables

" Les politiques de la BCE soutiennent les actifs risqués européens mais, en l'état actuel des valorisations, nous voyons moins de place pour une compression importante des spreads, les risques pour les perspectives macroéconomiques restent élevés et les perspectives en matière de soutien budgétaire difficiles à cerner ", conclut Konstantin Veit.

Il s'attend à ce que la BCE mette l'accent sur l'engagement à maintenir des conditions de financement "favorables" et, si nécessaire, à recourir à des achats d'actifs grâce au programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), conformément au cadre de contrôle de la courbe des taux (LYCC), afin de joindre l'acte à la parole.

(AOF) - Pimco ne prévoit " aucun changement de la politique monétaire " lors du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui se réunit jeudi. " La BCE est en pilotage automatique et estime que la configuration actuelle des instruments de politique monétaire est suffisamment souple et favorable ", explique Konstantin Veit, Senior Portfolio Manager European Rates du gestionnaire d'actifs.

