Pimco : l'inflation de base devrait être soutenue en septembre aux Etats-Unis

De plus, les mesures des anticipations inflationnistes à plus long terme ont connu une tendance générale à la hausse, en net, au cours des deux dernières années, alors que les tensions sur le marché du travail ont fait augmenter les salaires.

Ce dernier souligne que la hausse de l'inflation s'est étendue au-delà des catégories affectées par les perturbations de la production mondiale de biens liées à la pandémie pour inclure les composantes du panier de prix à la consommation qui ont tendance à être plus cycliques, notamment le logement et les services.

(AOF) - Pimco anticipe un nouveau chiffre soutenu pour l'inflation de base en septembre : +0,5% en glissement mensuel aux Etats-Unis. « L'inflation sous-jacente supérieure à l'objectif de la banque centrale semble désormais plus ancrée, et bien que l'inflation globale soit toujours susceptible de se modérer à terme sur notre horizon cyclique, cela devrait prendre du temps », prévient le gestionnaire d’actifs.

