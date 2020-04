(AOF) - PIMCO intègre son activité ETF européenne à sa plateforme ETF mondiale. Dans le cadre de cette intégration, le spécialiste de la gestion obligataire et Invesco cesseront leur partenariat de distribution en Europe à compter du 12 juin 2020. Les deux sociétés collaborent depuis la prise de cette décision en 2019 pour concevoir et mettre en œuvre un processus de transition souple qui respecte au mieux les intérêts des investisseurs. Elles continueront à mobiliser leurs efforts dans ce sens tout au long de la période transitoire.

L'intégration à la plateforme ETF mondiale de PIMCO contribuera à l'expansion stratégique de l'activité ETF européenne de la société qui représente un volume de 8,5 milliards de dollars (au 31 mars 2020). À l'échelle internationale, PIMCO gère plus de 29 milliards de dollars en ETF via des stratégies de revenu fixe et d'actions smart bêta, et est l'un des plus grands promoteurs d'ETF obligataires à gestion active dans le monde.

Les ETF concernés ne subiront aucun changement en termes de gestion de portefeuille, de stratégie d'investissement ou de structure de frais. Leur distribution et les services liés seront assurés par PIMCO à partir du 12 juin 2020, ce qui se traduira par un changement de nom reflétant le modèle exclusif de distribution interne de PIMCO. Les solutions UCITS ETF de PIMCO sont proposées aux investisseurs dans un certain nombre de pays, principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA), ainsi qu'en Amérique Latine et en Asie-Pacifique.